Domenica al mercato Campagna Amica la “Spesa sospesa”

Scatta nel weekend la mobilitazione degli agricoltori salernitani di Campagna Amica con l’iniziativa la “Spesa sospesa del contadino”. Domenica 23 gennaio, al Parco Pinocchio, tutti i cittadini che faranno la spesa al mercato di Campagna Amica potranno decidere di donare cibo alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica andranno a consegnare gratuitamente alle famiglie in difficoltà. Un’iniziativa di solidarietà importante alla quale collaborano con il proprio entusiasmo gli agricoltori di Coldiretti Salerno per portare cibo di qualità e a Km zero sulle tavole di tutti, in modo particolare per coloro che hanno visto cambiare radicalmente la propria condizione a causa della pandemia.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia