Dolore per la morte del salernitano Tonino Di Pasquale

Dramma nella tarda mattinata di ieri in località Mezzatorre, a San Mauro Cilento. Un turista salernitano di 39 anni, Antonio Di Pasquale, è deceduto in mare. L’uomo avrebbe avvertito un malore. Inutili intempestivi soccorsi e anche le prime manovre salvavita da parte di un medico presente in spiaggia

