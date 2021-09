Dolore a Mariconda: è morto il giovane Ciro Balzano

Ancora un lutto a Salerno. Mariconda è in lacrime per la scomparsa del giovane Ciro Balzano, residente del quartiere. La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro dei social, dove sono centinaia i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia. Ciro era un ragazzo molto conosciuto e amato da tutti, soprattutto per la sua disponibilità. Aveva una grande passione per il calcio. 49 anni, grande appassionato di calcio e tifoso granata, lascia la moglie e due figli a soli 49 anni

