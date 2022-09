Dodici tennisti per quattro nazioni si sfideranno nel torneo internazionale

di Monica De Santis

Svezia, Italia, Francia e Grecia, sono queste le nazioni che parteciperanno alla prima edizione del Salerno Cup, il Torneo Internazionale ITF Maschile che si terrà dal 4 al 12 settembre 2022 presso il Circolo Tennis Club La Carnale a Salerno. La manifestazione è stata presentata ieri mattina a Palazzo di Città dall’assessore al turismo e alle attività produttive Alessandro Ferrara… “Torna a Salerno il tennis internazionale dopo tanti anni di assenza. Un evento reso possibile dalla sinergia e collaborazione di tutti, tra Comune, associazioni e organizzazioni. – ha spiegato Ferrara – Stiamo puntando sul turismo sportivo in modo deciso e concreto: oltre al grande valore sociale, lo sport di alto livello è un fenomenale attrattore per la città. I campionati nazionali giovanili di vela si svolgeranno fino al 4 settembre e, lo stesso giorno, si darà il via al torneo internazionale di tennis. Diamo continuità al progetto e lavoriamo su tutti i fronti per migliorare giorno dopo giorno”, ha poi concluso l’assessore. Dodici giocatori in tabellone. I nomi, in ordine di punteggio, sono quelli di Jonathan Mridha (Swe), Luigi Sorrentino (Ita), Marcello Serafini (Ita), Andrea Picchione (Ita), Lorenzo Bocchi (Ita), Enrico Dalla Valle (Ita), Julian Ocleppo (Ita), Pierre Delage (Fra), Omar Brigida (Ita), Gabriele Maria Noce (Ita), Giorgio Ricca (Ita), Stefanos Sakellaridis (Gre). Il torneo, organizzato dal Circolo Tennis Club La Carnale, Sport Watchers e Tennistalker.it con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Salerno e della Provincia di Salerno, partirà con un tabellone di qualificazione composto da 32 giocatori. Gli 8 tennisti che otterranno i risultati più alti accederanno, con i migliori, al tabellone principale in programma da martedì 6 settembre. Salvo modifiche gli orari del torneo sono i seguenti: 4 settembre e 5 settembre le partite iniziano alle 19 fino alle 20 circa (non c’è partita serale). Martedì 6 e mercoledì 7 le prime partite si svolgeranno dalle ore 11. La partita preserale è alle 19, la serale è alle 21. Giovedì e venerdì s’inizia alle 13; partita preserale alle 19 e serale alle 21. Sabato e domenica (giorno della finale del singolare) si gioca nel pomeriggio. Per tutta la durata del torneo, a partire dal main draw, ci sarà lo streaming trasmesso sulla piattaforma ITF worldwide. Attualmente la testa numero 1 è lo svedese Jonathan Mridha che guida una tabellone interessante costituito prevalentemente da tennisti italiani e del vecchio continente con tre atleti provenienti da oltre oceano (Argentina e Brasile). Tra gli italiani ad aver confermato la presenza anche il giovane Julian Ocleppo, figlio di Gianni, ex tennista italiano di coppa Davis numero 30 al mondo e considerato il migliore dell’era post “quattro moschettieri” (Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli).

