“Dobbiamo dire basta ad un sistema di potere che mortifica la meritocrazia”

di Erika Noschese

“Non possiamo ancora consentire ad un sistema di potere che mortifica il merito, ed è poco trasparente, di continuare ad imperversare in questa città. Soprattutto, va ripristinata l’ordinarietà che oggi manca: i servizi efficienti, tributi meno onerosi a carico delle famiglie; dobbiamo lavorare insieme, questa città ha necessità di una svolta”. Parla così il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano, pronto a cercare la riconferma in consiglio dopo aver rinunciato alla corsa verso la fascia tricolore per un centrodestra unito e compatto.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia