Dl sostegni, Federico Conte: “Più aiuti per il wedding”

“Un piano di maggiori sostegni economici sul settore del wedding e delle cerimonie, che ha registrato le maggiori perdite nella lunghissima fase di blocco delle attività a causa della pandemia, e che è stato sostenuto in maniera insufficiente dai provvedimenti finora assunti”. Lo chiede Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, che sul tema ha portato in Aula a Montecitorio un ordine del giorno, accolto dal Governo. “L’impegno del governo sul mio provvedimento – continua il parlamentare – apre uno spazio per i prossimi interventi in favore di un settore che da solo, a livello nazionale, sviluppa 65 miliardi di euro annui, offre occupazione ad 1 milione di addetti stagionali e che, nonostante le riaperture programmate, rischia di crollare per la crisi di questo lungo stop. Il settore del wedding e delle cerimonie è vitale per l’economia nazionale, soprattutto in alcune aree del Paese, come il Mezzogiorno, nello specifico il territorio campano, come la provincia di Salerno, l’area di Paestum, la costiera amalfitana, il Cilento, dove vive una fitta economia territoriale con hotel, ristoranti che rappresentano una rete che dà lavoro a migliaia di persone”.

