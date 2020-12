Djuric-Tutino: la coppia d’oro della Salernitana

di Marco De Martino

Dieci gol e sedici punti in due: Djuric e Tutino sono l’oro di Salerno. I due bomber sono sempre più il simbolo della Salernitana operaia che sta regalando ai tifosi granata un campionato finalmente all’altezza delle aspettative. Il napoletano ed il bosniaco, grazie ai loro gol, hanno ribaltato la Virtus Entella togliendo le castagne dal fuoco, ancora una volta, a Fabrizio Castori, confermandosi gli elementi più determinanti per la compagine granata. Grazie al loro rendimento la Salernitana ha raccolto la maggior parte dei punti in classifica generale, 16 su 25 (i punti totali naturalmente sono 28, ma ai fini della statistica vanno esclusi i 3 punti conquistati a tavolino con la Reggiana). Un exploit determinato dai dieci gol realizzati in due – 6 Tutino, 4 Djuric -, doppia cifra che però ancora non basta ai due attaccanti per salire sul podio delle coppie più prolifiche della serie B.

