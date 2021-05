Djuric: «Non vedo l’ora di giocare in A»

di Enzo Sica

SALERNO – «Una promozione incredibile, una cavalcata che ci permette di entrare nella storia di una grande società come la Salernitana. E dopo 23 anni di attesa questa serie A ripaga la eccezionale tifoseria granata che non ha mai smesso di credere di poter tagliare quel magico traguardo». L’euforia di Milan Djuric, 31 anni, bosniaco, seconda punta della Salernitana la percepiamo anche telefonicamente da Pesaro dove lo abbiamo raggiunto e dove si trova in vacanza. Perchè proprio a Pesaro, Milan? «Guardi la mia famiglia, papà e mamma, si sono trasferiti qui nel 1990 dalla Bosnia. Avevamo dei parenti in questa città, ci siamo subito integrati e siamo rimasti nel vostro Paese. Ma qualche puntata in Bosnia qualche volta ancora la faccio» Riavvolgiamo il nastro e torniamo indietro di qualche anno. Lei da tre anni è un calciatore granata. Un signor calciatore sia in campo che fuori. Tante altre squadre, però, ci sono precedentemente nel suo curriculum di calciatore. Tra le altre Trapani, Cittadella, Cesena con una promozione in Romagna dalla B alla A stagione 2009 – 2010 con Bisoli allenatore. Poi il trasferimento al Bristol City, seconda divisione inglese, quattro anni fa prima che arrivasse la Salernitana con il direttore Angelo Fabiani per portarla a giocare in serie B nella Salernitana-. E’ così, Milan?…

