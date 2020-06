Divulgazione e detenzione materiale pedopornografico, arrestato un salernitano

Gli agenti della sezione di Salerno della Polizia postale, coordinati dal Compartimento di Napoli e dal servizio Polizia postale e delle comunicazioni, hanno tratto in arresto un 55enne della provincia di Salerno. Si tratta- secondo le fonti investigative – di «noto personaggio della rete internet, con migliaia di followers sui propri profili social, amato soprattutto dai giovanissimi, grazie anche a comparsate in televisione». Sarebbe ritenuto responsabile di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, in quanto è stato trovato in possesso di un’ingente quantità di materiale di natura pedopornografica sui suoi numerosi dispositivi. Le indagini, dirette dalla Procura di Salerno, sono frutto di una cooperazione internazionale tra il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni di Roma e le Polizie di Paesi esteri. L’uomo, utilizzando falsi account, avrebbe partecipato anche ad una rete internazionale dedita allo scambio di materiale pedopornografico, tra cui video di violenze raccapriccianti su neonati.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia