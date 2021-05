Disservizi al centro vaccinale di Bellizzi: insorgono i cittadini

Chiedono chiarezza sulle vaccinazioni i cittadini di Bellizzi che puntano il dito contro la “passerella di consiglieri, amministratori e politici non eletti” che continuano a presenziare dinanzi al centro vaccinazione anti covid. Le attività sono state sospese per due giorni, presso il centro sportivo Berlinguer, adibito ad hub vaccinale dal distretto 65 dell’Asl di Salerno ma, alla ripartenza, si sarebbero verificati disservizi sia per quanto riguarda l’organizzazione sia per la gestione. “Sembra che, nei primi giorni, ad accogliere i cittadini convocati attraverso la piattaforma regionale siano stati gli amministratori comunali – hanno dichiarato alcuni cittadini – Assessori, consiglieri ma anche candidati non eletti del sindaco Volpe. D’altra parte, proprio quest’ultimo, attraverso i social ha più volte ringraziato la squadra di Città Possibile per il supporto organizzativo”. I cittadini contestano la gestione inappropriata dei famosi elenchi dei riservisti che avrebbe consentito a numerosi cittadini, anche molto giovani, di superare le liste di attesa e “di aggirare, di fatto, normative e circolari ministeriali che, ad oggi, consentono le vaccinazioni ad over 50, fragili e particolari categorie espressamente previste – hanno attaccato – A Bellizzi, invece, i requisiti di affinità, conoscenza e parentela avrebbero consentito la vaccinazione a prescindere dall’età e da eventuali patologie”.

