Dirigente scolastica Elisabetta Barone ad un passo dalla candidatura

di Erika Noschese

La dirigente scolastica dell’Alfano I, Elisabetta Barone sarebbe ad un passo dalla candidatura alla carica di sindaco. In questi giorni, infatti, la preside avrebbe già provato a captare il sentiment dei cittadini salernitani, soprattutto in relazione al fatto che sarebbe l’unica candidata alla carica di sindaco. La Barone è stato il nome scelto dai consiglieri di Oltre che, dopo l’addio alla maggioranza Napoli, sono pronti ad aprire una nuova stagione politica in consiglio comunale e sono alla ricerca del candidato giusto. Oltre potrebbe ottenere aprire una coalizione con liste civiche che, al momento, sono ancora alla ricerca della loro giusta collocazione. Tra questi verosimilmente la civica Salerno in Comune che pur avendo annunciato il nome di Gianluca De Martino come candidato sindaco potrebbe fare un passo indietro. Resta invece da capire cosa farà Coraggio che, nei giorni scorsi, aveva proposto un dibattito pubblico in piazza per capire se ci sono o meno i presupposti per una coalizione. Presupposti che, in parte, sono venuti a mancare nel momento i cui i Figli delle Chiancarelle hanno annunciato il sostegno alla candidatura a sindaco di Oreste Agosto. La partita è ancora tutta aperta anche per Primavera Salernitana che sembra pronto a sostenere, anche in questo caso, un candidato sindaco donna che non sarebbe però la Barone. In campo i nomi, – da sinistra al centrodestra, passando per le civiche – ci sono. Tanti, forse troppi e in questa fase è necessario fare una cernita per poi provare a stringere il cerchio in tempi brevi.

