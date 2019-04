Dipendenza tech: sei cattive abitudini della nostra civiltà

1. Avere lo smartphone sempre a vista d’occhio State facendo i compiti a casa, preparando un report in ufficio da inviare al capo, guardando un film in TV, leggendo un libro sul divano o mangiando una pizza con gli amici? Sono certa che in tutte queste circostanze il vostro smartphone è lì, accanto a voi, a portata di sguardo in modo da non farvi sfuggire le notifiche che arrivano da Gmail, WhatsApp, Facebook e da tutte le altre vostre app preferite. L’abitudine di avere lo smartphone sempre accanto com- porta un calo dell’attenzione ed una maggiore tendenza alla distrazione. Qualsiasi cosa si faccia si tende infatti ad avere la mente parzialmente impegnata in un’altra dimensione, quella più social, che sta continua- mente in allerta aspettando nuove notifiche e risposte in arrivo sullo smartphone.

o smartphone è senza dubbio l’invenzione del secolo che più è riuscita ad integrarsi nella vita quotidiana dell’intera umanità, arrivando nelle tasche di diverse generazioni. Al giorno d’oggi comunichiamo tutti con messaggi vocali o app dedicate alla messaggistica istantanea e con uno swipe sfogliamo libri e gestiamo la nostra vita su un piccolo display. Tutto ciò ha delle conseguenze sul nostro comportamento e sulle nostre abitudini ed è in- dubbio che la dipendenza tech ci sta lentamente cambiando! Siamo tutti consapevoli, o quasi, che lo sviluppo della tecnologia, in questo caso di quella mobile, ha portato innumerevoli vantaggi alla nostra civiltà che si de- finisce sempre più digitale. Bastano pochi click per prenotare un ristorante, acquistare un regalo all’ultimo minuto, ricaricare il cell, giocare a Running Circles, leggere un libro, trovare la giusta strada per raggiungere il campeggio. Ma è anche vero che l’utilizzo che si fa della tecnologia stessa può avere delle conseguenze negative sul nostro comportamento. Ecco sei brutte abitudini tech alle quali bisogna fare attenzione.

2. Gestire tutto con uno swipe

I display touch hanno rivoluzionato l’esperienza utente che è nel tempo divenuta sempre più intuiva. Per lanciare un’app non bisogna più muoversi attraverso tasti fisici ma semplicemente premerci sopra per qualche secondo mentre, per passare da una schermata all’altra, basta uno swipe, quel movimento che consiste nel far scorrere lateralmente il dito lungo lo schermo. Siamo ormai abituati ad utilizzare lo swipe per sfogliare le pagine degli ebook o la galleria delle foto, un gesto semplice che in un attimo ci presenta di fronte i contenuti di cui abbiamo bisogno. La quotidianità di questo gesto ha portato noi, e le nuove generazioni dei più piccoli, a compiere lo stesso movimento anche in contesti dove, purtroppo, questa funzionalità non è integrata. Ammettetelo, avete anche voi provato almeno una volta a sfogliare Focus, l’Internazionale o YouTech con uno swipe!

3. Affidarsi al GPS…anche per andare al bagno!

Si era soliti raggiungere nuove destinazioni studiando prima bene una mappa cartacea, chiedendo ai passanti e facendo me- moria di alcuni punti di riferimento importanti o tra- gitti già percorsi in precedenza. Questo meccanismo permetteva alla nostra mente di immagazzinare alcuni dati e di tirarli fuori al momento giusto, per- mettendoci così di arrivare a destinazione anche nei tempi in cui WIFI e smartphone non erano così diffusi. Ora siamo in- vece abituati a saltare in mac- china ed attivare il GPS inserendo il punto di partenza, la destinazione e seguendo la freccia verde lungo la mappa, senza fare molta attenzione a strada, stimoli e punti di riferimento vari che prima funge- vano da pilota automatico. Già qualche anno fa alcuni studi dell’università canadese McGill hanno evidenziato come l’utilizzo costante del GPS possa a lungo andare limitare la memoria a causa dell’atrofia dell’ippocampo, che potrebbe tradursi in problemi di tipo cognitivo. Non allarmatevi perchè stiamo parlando di un utilizzo costante del GPS: potete quindi continuare ad utilizzarlo ma in maniera intelligente senza diventarne di- pendenti ed il vostro ippocampo non ne risentirà!