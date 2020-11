Dipendente positivo, chiuso l’ufficio vaccinazioni pediatriche di via Vernieri

di Erika Noschese

Operatore positivo al Coronavirus, chiude – per i prossimi 10 giorni – l’ufficio vaccinazioni pediatriche del distretto 66 di via Vernieri. A confermarlo, nella mattinata di ieri, l’Asl di Salerno, spiegando che l’ambulatorio per le vaccinazioni antinfluenzali funziona regolarmente e contiua a fare i vaccini; la chiusura riguarda il solo ambulatorio della veccinazioni pediatriche, che sono state sospese per la positività di un operatore. Da qui la necessità di sottoporre a tampone tutti gli operatori dell’ambulatorio che avevano avuto contatti con lui. L’Asl è impegnata ar ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile ma stando a quanto dichiarato dalla stessa struttura sanitaria il servizio potrebbe essere sospeso addirittura per 10 giorni.

