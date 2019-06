Dimissioni presentate e ritirate dal direttore sanitario di presidio

Avrebbe presentato le dimissioni per poi ritirarle dopo poco tempo. A presentarle, secondo una indiscrezione trapelata e non confermata da organi ufficiali sarebbe stato il direttore sanitario di presidio dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”, Angelo Gerbasio. Pur non essendoci una conferma ufficiale sulla lettera sottoposta all’attenzione del direttore generale, alcuni giorni fa, dal dirigente del nosocomio salernitano, pare che tra i corridoi e le corsie tutti sappiano. Non sarebbe invece, ben chiara, la motivazione che avrebbe indotto il dottor Angelo Gerbasio a decidere di lasciare l’incarico. Incarico che avrebbe lasciato stando ai bene informati, solo temporaneamente. Infatti, la decisione presa è stata rivista e mutata qualch ora più tardi. Unica certezza è che tra i corridim della direzione vi sarebbero diversi malcontenti e polemiche. Al momento tutti sanno, in tanti bisbigliano ma fatto sta che nessuna posizione ufficiale è stata assunta fino a questo momento.

