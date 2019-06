“Dimane e tre”, il cantante Gió Collano presenta il nuovo singolo

Il cantante neomelodico Gió Collano ritorna alla grande e si impone sul panorama musicale con il suo nuovo singolo “Dimane e tre”, presente su tutti i digital store già da diverse ore. “Sono particolarmente felice, punto tanto su questo mio nuovo singolo – ha dichiarato il cantante salernitano – Ha un ritmo estivo travolgente e mi auguro possa davvero piacere a chi, ormai da 10 anni, continua a seguirmi”. Il singolo è stato girato interamente a Salerno, città che ormai da diversi anni ha adottato il cantante originario dell’agro nocerino sarnese, con scene girate tra le zone del centro storico, il porto, la scogliera e il B&B Moscani che ha gentilmente offerto ospitalità ai protagonisti del video. “Ho scelto Salerno perché è la mia seconda città ed è il mio modo per ringraziare i salernitani che mi hanno sempre mostrato stima e affetto”, ha poi aggiunto Gió Collano che si prepara alla promozione del nuovo singolo. Il testo è stato scritto da Franco Desiré e Enzo D’Agostino, gli arrangiamenti sono stati curati dal maestro Desiré ed è stato registrato presso il Wave studio di Francesco Di Tullo.

Biografia

Giosuè è nato il 15 luglio 1981 a Nocera Inferiore. Cantante per passione, artisticamente è nato tra il 1999 e il 2000. Nel 2012 ha lanciato il suo primo inedito “Lascia aperto il cuore”, scritto da Peppe Migliaccio. Successivamente, è nato il suo primo disco dal titolo “Le mie emozioni”, interamente autobiografico, dedicato alla sua famiglia. Dopo 3 anni è uscito il suo secondo lavoro discografico dal titolo “E’ festa a Napule”, composto da 8 brani. Nelle sue canzoni Gió canta non solo l’amore ma anche temi di attualità perché, dice, “è necessario insegnare ai giovani i valori che oggi, spesso, vengono a mancare. La musica è un grande strumento, a disposizione di tutti ed io spesso, utilizzo le mie canzoni per lanciare messaggi per me importanti”. Lo scorso anno è uscito il suo terzo lavoro discografico ma in questi anni non si è mai fermato, duettando con artisti vari come Leo Ferrucci a cui lo lega un rapporto di amicizia – conosciuto grazie all’amico manager Aldo Pepe – e con Rossella Feltri. Proprio con l’amico Ferruccu, Giò – che intanto è al lavoro per produrre il suo quarto disco che uscirà il prossimo anno – ha duettato in “Canzona e Napule”, scritto e riarrangiato dal duo Gianni Renzi e Marco Trovato.

Link al video: https://youtu.be/mAKqazZbN7E

