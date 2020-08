“Difficile che le scuole riaprino il 14 settembre”

Ancora nulla di fatto sulla riapertura delle scuole nella regione Campania. Il governatore Vincenzo De Luca, prende ancora tempo prima di confermare l’inizio dell’anno scolastico per il prossimo 14 settembre, oppure, come richiesto dai sindaci di posticiparlo al prossimo 24 settembre. “La settimana prossima vedremo i numeri del personale scolastico che ha fatto il test per il covid19. Verifichiamo la percentuale poi valutiamo sull’apertura”. Queste le sue dichiarazioni, alle quali ha aggiunto “penso sia impossibile riaprire la scuola il 14 avendo un’alta percentuale del personale che non si è sottoposta a test”. Già nella giornata di giovedì il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca aveva espresso dei dubbi sulla riapertura delle scuole il 14 settembre. “E’ inaccettabile – ha detto – la decisione del Governo sullo screening facoltativo per il personale scolastico. Faccio un appello al personale che per mesi ha lavorato per non perdere il contatto con gli alunni, ora chiedo loro di sottoporsi al controllo sierologico. In Campania ci sono 200.000 dipendenti nelle scuole pubbliche e private. Se abbiamo una media del 10% di positivi significa 20.000 persone. Se abbiamo il 5% di positivi sono 10.000 persone. Parliamo di numeri importanti, quindi per dare sicurezza alle famiglie dobbiamo garantire che il personale sia stato controllato seriamente”. Dunque bisognerà attendere ancora una settimana prima di sapere se e quando le scuole della Campania riapriranno. Tutto, come ha precisato il governatore, dipenderà dai risultati dei test fatti sul personale scolastico e dal numero di test che saranno effettuati visto che non sono obbligatori. Pare infatti, che molti docenti e personale Ata e di segreteria, si stiano rifiutando di fare il test, questo ovviamente porterebbe incertezze e preoccupazioni nei genitori e di conseguenza uno slittamento dell’inizio dell’anno scolastico.

