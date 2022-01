Diego Costa ha detto sì, Mazzocchi è ufficiale

di Marco De Martino

SALERNO – Il sogno di vedere un altro super campione alla Salernitana sta per diventare realtà. Dopo Franck Ribery, infatti, anche Diego Costa sta per indossare la casacca granata. Nel tardo pomeriggio di ieri l’ex attaccante di Chelsea ed Atletico Madrid, nonchè della nazionale spagnola (pur essendo nato in Brasile), ha accettato la proposta formulata una decina di giorni fa da Walter Sabatini. Sei mesi scarsi alla Salernitana per cercare di realizzare un’impresa che al momento appare quasi impossibile e che se si concretizzasse farebbe scattare il rinnovo automatico del suo contratto per un’altra stagione. Non appena si è diffusa via social la notizia del probabile approdo di Diego Costa alla Salernitana, la tifoseria è letteralmente impazzita, forse ancor più di quando fu annunciato l’ingaggio di Ribery. Questo perchè, accanto a Diego Costa, stanno per arrivare altri elementi di grandissima esperienza e dal talento indiscutibile, tutti pronti a fare la guerra per la Salernitana. VLAHOVIC LIBERA KAIO JORGE Nella giornata segnata dal colpo della Juventus che ha preso il bomber Vlahovic, la Salernitana ha scritto una pagina storica mettendo le mani su Diego Costa. E proprio l’approdo in bianconero dell’attaccante ormai ex della Fiorentina ha di fatto liberato il talentuoso Kaio Jorge, pronto ad accettare il trasferimento in prestito secco a Salerno. Un sì che è stato favorito anche dal quasi contemporaneo approdo in granata di Diego Costa: la prospettiva di giocare finalmente titolare, accanto a campioni del calibro di Ribery e Diego Costa, ha stuzzicato la giovane promessa del calcio mondiale che è pronto dunque a vestire il granata. DOPPIO ACCORDO COL TORO Le buone notizie di giornata non si esauriscono ai probabili ingaggio di Diego Costa e Kaio Jorge. Infatti la Salernitana ha raggiunto un accordo di massima con il Torino per il trasferimento del difensore centrale Izzo e del fantasista Verdi, entrambi in prestito. I due ex calciatori della nazionale italiana, dunque, passeranno da un granata all’altro per provare a ritornare protagonisti. Verdi dovrebbe rappresentare uno dei fantasisti messi al servizio di Diego Costa, mentre Izzo, calciatore cresciuto nel Napoli e con un passato all’Avellino, potrebbe formare con Federico Fazio una coppa di centrali difensivi davvero importante, sempre che l’argentino risolva una volta per tutte la grana con la Roma che ne blocca, di fatto, il passaggio alla Salernitana. In alternativa ci sono sempre Maksimovic e Caceres.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia