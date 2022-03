Didattica innovativa: a scuola in barca a vela

Domenica 13 marzo a Salerno si svolgerà, nell’arco della mattinata, il “40° Campionato Invernale Golfo di Salerno VI Tappa” e con esso entrerà nel vivo un innovativo progetto didattico elaborato da Luca Iovine e sviluppato per il Liceo scientifico Francesco Severi di Salerno con la collaborazione del Centro Velico Salernitano, organizzatore della regata. L’evento sportivo diventerà occasione di didattica innovativa e PCTO nell’ambito di un progetto denominato “Guide Consapevoli” che si rivolge, oltre che agli studenti e ai docenti della scuola, all’intera comunità. “I nostri ragazzi spesso non si rendono conto e non sono consapevoli della Bellezza che li circonda, che potrebbe diventare per loro anche un’occasione lavorativa oltre che una pre-condizione per migliorare la qualità della vita. Il mare, la cultura e la storia di Salerno e della nostra Provincia attirano milioni di turisti, eppure i nostri ragazzi vanno via, non sempre partecipano a questa economia, sottovalutandone a volte le opportunità che può offrire” – dichiara Barbara Figliolia, Dirigente Scolastico del Severi. “C’è una oggettiva difficoltà nel trovare personale agli ormeggi o anche di supporto per le attività delle regate, così come c’è una richiesta di “personale di mare” per il charter nautico ma mancano le risorse nonostante ci sia una forte domanda di servizi per la nautica” aggiunge Luciano Ragazzi, segretario del Club Velico Salernitano.

