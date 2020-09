Diciotto casi di Covid tra Salerno e provincia

Non si placa la diffusione del virus Covid – 19 in provincia di Salenro. Nella giornata di ieri, si sono verificati diversi casi. Tra questi anche quello di una donna moldava che è risultata positiva al tampone Covid-19, a Poderia, frazione di Celle di Bulgheria dove è stata qualche giorno per lavoro. Si tratta di una badante che è giunta nel piccolo centro per prestare assistenza ad una anziana del posto. La famiglia, dove la donna, che è asintomatica, doveva prestare servizio le ha chiesto, per precauzione, di sottoporsi al tampone che ha dato esito positivo. Il nucleo familiare, a cui sarà fatto subito il tampone, è stato posto in quarantena obbligatoria. Allo stesso modo la badante, che è in isolamento a Roccagloriosa. Le autorità competenti sono inoltre al lavoro per ricostruire la catena dei contatti ed escludere eventuali contagi.Intanto nella giornata di ieri sono stati registrati altri 3 ad Ascea, 2 a Scafati, 2 a Sarno; 2 a Capaccio, 2 a Eboli, 2 a Salerno, 1 a Pagani, 1 a Mercato San Severino, 1 a Sant’Egidio del Monte Albino, 1 a San Valentino Torio.

