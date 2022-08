Dia: «Felice di essere qui» De Sanctis su Dovbyk, rispunta Verdi

SALERNO -E’ atterrato all’aeroporto di Capodichino dove ha trovato il taxi della società per arrivare a Salerno qualche minuto dopo le 16. Boulaye Dia è il nuovo attaccante della Salernitana. Dopo le visite mediche, la firma e l’annuncio ufficiale che arriverà questa mattina. poi il primo allenamento in vista di Udine. “E’ un bel posto per giocare a calcio e per fare qualcosa di buono con la squadra. Sono felice di essere qui” – queste le prime parole raccolte a Napoli e riportate dal sito gianlucadimarzio.com. Si è così coronato il lungo corteggiamento del ds De Sanctis che da tempo aveva messo in cima alla lista dei desideri l’attaccante campione d’Africa con il Senegal ma con passaporto francese. Classe 1996, Dia arriva dal Villareal in prestito oneroso fissato ad un milione di euro con diritto di riscatto già fissato a undici milioni. 5 gol in 25 partite ma con presenze anche in Champions con il club spagnolo dopo essersi messo in mostra in Francia con lo Stade Reims. L’arrivo di Dia naturalmente non ferma il mercato granata. De Sanctis è sempre in pressing della punta ucraina del Dnipro-1, Artem Dovbyk. Da limare c’è soprattutto la formula dell’eventuale trasferimento. nell’attesa ieri c’è stato un nuovo contatto con Simone Verdi, il cui ritorno potrebbe essere l’acquisto last minute del club caro al presidente Danilo Iervolino. Le uscite Contemporaneamente al mercato in entrata, il ds De Sanctis dovrà lavorare e non poco per sistemare quei calciatori attualmente in organico che non rientrano nei piani tecnici. Ai giocatori già esclusi dalla lista si potrebbero aggiungere Kristoffersen che potrebbe essere girato in Serie B e Capezzi che potrebbe essere sacrificato per liberare il posto in lista per l’infortunato Bohinen. Sempre difficile sistemare Simy, il cui ingaggio grava e non poco sulle casse della società, mentre diverse offerte dalla B, Bari ed Ascoli in testa sono arrivate per Cavion. Mercato fermo, al momento, per Jaroszynski, Sy, Boultam, Orlando e D’Andrea. Questi ultimi due potrebbero essere girati in prestito alla Gelbison, neopromossa in Serie C.

