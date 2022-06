Di Popolo: “Chiedere aiuto all’esercito per tutelare i siti storici”

di Monica De Santis

“Chiedere aiuto all’esercizio per monitorare i siti storici della città e per fungere da deterrente contro chi abbandona rifiuti in pieno centro”. A lanciare la proposta è Filomeno Di Popolo capogruppo dei socialisti in consiglio comunale e la consigliera socialista Antonia Willburger, protagonisti martedì mattina di un blitz per i rifiuti in via Dei Canali.“A Roma, come in molte altre città italiane ed europee, davanti ai monumenti più importanti, a guardia e a tutela di questi vi sono militari h24. Ebbene, si potrebbe chiedere lo stesso intervento anche qui a Salerno – spiega Di Popolo – Una postazione attiva h24 davanti San Pietro a Corte, davanti alla Cattedrale, il Museo Diocesano, la chiesa di Sant’Agostino. Una postazione con i militari che tutelano questi luoghi storici e al tempo stesso richiamano quanti abbandonano rifiuti lì intorno e quanti parcheggiano anche là dove non dovrebbero. Porteremo la nostra proposta prima in commissione e poi in consiglio comunale, perchè crediamo che questa possa essere una prima soluzione al problema”.

