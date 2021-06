Di Napoli a Lotito: «Siamo alla follia»

SALERNO – Arturo Di Napoli, è intervenuto a TMW Radio per dire la sua sulla situazione Salernitana: “La situazione della Salernitana è al limite della follia. Lo dico con il rispetto nei confronti dei tanti investimenti che il presidente Lotito ha fatto in questi ultimi anni. I tifosi granata meritano maggiore serenità e di essere trattati con più rispetto. Sarà necessario fare chiarezza, lo meritano. Se la FIGC ha rifiutato il trust è perché qualcosa non torna. Lotito non è uno sprovveduto, mi auguro solo che alla fine non ci rimettano i tifosi. Lotito quando è convinto di essere nel giusto va contro tutto e tutti. Se si aspetterà l’ultimo minuto prima di risolvere questa situazione, si rischia di incappare in qualche problema. E questa volta non solo per i tifosi ma anche per lui. Ci sono delle regole che vanno rispettate. Così si rischia di non dare vita alla preparazione per la prossima Serie A. Se a questo ci mettiamo anche il mercato, la vedo difficile coma si possa gestire il tutto in così poco tempo”.

