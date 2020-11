Di Cerbo scende in campo con Mgs “Il nostro progetto è ambizioso”

di Erika Noschese

Antonello Di Cerbo, presidente del consorzio Imprese Handy Care e ideatore del progetto Rete Solidale, che oggi rappresenta il primo Network in Italia per differenziazione di servizi, scende in campo alle prossime elezioni amministrative e lo fa con la civica Mgs, pronta a fare il suo esordio ufficiale non solo nella città capoluogo ma anche a Battipaglia ed Eboli, le due città che torneranno alle urne nella primavera 2021, con il rinnovo dell’amministrazione comunale

