Derattizzazione straordinaria a Salerno

Intervento straordinario di derattizzazione, per tutta la giornata di oggi, sul territorio comunale di Salerno. L’intervento ci sarà a seguito della richiesta fatta alla Asl, dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Il primo cittadino ha infatti, espresso all’azienda sanitaria locale, l’esigenza di effettuare un ulteriore trattamento in vista delle alte temperature di questi giorni e per la maggiore affluenza di turisti in città. La ditta Tineos srl ha già completato la scorsa settimana il programma ordinario messo a punto in precedenza. Nella giornata di oggi, invece, gli operai focalizzeranno l’articolato intervento di derattizzazione nelle aree più critiche, come il Lungomare, il centro storico dove proprio nelle ultime settimane, da parte dei residenti sono giunte diverse segnalazioni sulla presenza di topi. L’intervento di derattizzazione riguarderà anche le arterie principali cittadine.

