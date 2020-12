Depotenziamento ospedale Il caso in Parlamento “Una storia triste”

Per l’ospedale di Cava de’ Tirreni c’è una interrogazione parlamentare. Sul depotenziamento, e quindi il declassamento, del “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” tre parlamentari di Forza Italia Maurizio Gasparri, Vincenzo Fasano e Domenico De Siano, hanno presentato una interrogazione parlamentare sulla storia ormai tristemente nota. “Dopo aver ricevuto la sollecitazione del consigliere comunale di Cava de’ Tirreni Pasquale Senatore e del commissario cittadino Fortunato Palumbo, abbiamo presentato con immediatezza due interrogazioni, al Senato e alla Camera, per sollecitare un intervento del Ministro della Salute nei confronti della Regione Campania relativamente al depotenziamento dell’ospedale cittadino, un presidio fondamentale non solo per Cava de’ Tirreni, ma per l’intera zona a nord di Salerno”,

