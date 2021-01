Democratici e Progressisti in campo anche a Battipaglia

di Erika Noschese

Democratici e Progressisti in campo alla prossima tornata elettorale. Il Movimento nato in occasione delle elezioni regionali sosterrà la coalizione di centrosinistra e, in questi giorni, è al lavoro sia sulla città di Salerno che su Battipaglia. Proprio nel comune capofila della Piana del Sele, nei giorni scorsi, si è insediato il tavolo del centrosinistra a cui ha preso parte anche Corrado Martinangelo, in qualità di referente dell’associazione/movimento campano Democratici e Progressisti che sarà radicato nella città con altre figure autorevoli. Il confronto come dagli intenti sottoscritti si articolerà come fattore di innovazione dai punti programmatici e non dalle persone.

