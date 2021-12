Delocalizzare caserma della GdF, spiaggia privata per Porta di Mare

Una spiaggia privata per le Torri, i tre appartamenti che sorgono di fronte al lido dei Finanzieri e che rientrano nel Progetto Porta di Mare, firmato dalla Rcm Costruzioni. Sarebbe questo il progetto su cui intende puntare l’amministrazione comunale che sarebbe disposta a delocalizzare la caserma della Guardia di Finanza. Il terreno del lido è stato messo in vendita, all’asta, dall’amministrazione comunale di Salerno ad un prezzo stracciato di 690mila euro circa. Al momento non è ben chiaro se vi è già un privato interessato all’acquisto del terreno dello storico lido salernitano ma si starebbe ipotizzando la delocalizzazione della caserma della guardia di finanza per realizzare una spiaggia che sarà al servizio dei residenti di Porta di Mare. Un progetto ambizioso per la città di Salerno e per Porta di Mare che dovrebbe però vedere la collaborazione tra pubblico e privato. Il terreno della struttura balneare sarà venduto, insieme ad altri beni del piano di alienazione, per fronteggiare i debiti del Comune. er.no

