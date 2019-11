Delio Rossi ospite a Salerno per libro su Centenario: tifosi lo riabbracciano

Delio Rossi torna a Salerno, ma come ospite al Comune per la presentazione del libro di Angelo Scelzo dal titolo ‘Una partita lunga un secolo”, opera naturalmente dedicata al centenario della Salernitana. Un libro che ha curato ogni aspetto senza tralasciare nessuna delle tante emozioni vissute dal 1919 ad oggi. Focus sulle partite più belle, sui gol decisivi, sui presidenti, sui personaggi più amati e sulla tifoseria, da sempre considerata il punto di forza della Salernitana. In sala l’allenatore della promozione in A Delio Rossi abbracciato da alcuni tifosi storici accorsi a Palazzo di Città. Visibilmente emozionato il tecnico romagnolo. Per lui pioggia di autografi e di selfie ma anche qualche battuta: “Arrivai e dovevo durare un mese, poi….abbiamo scritto la storia” E su Ventura Delio Rossi non ha dubbi: “Tecnico esperto e capace, può fare tanto a Salerno.

