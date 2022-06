Déjà vu Roma. Avvio equilibrato. Finale da brividi

di Fabio Setta

SALERNO – È vero che prima o poi bisogna incontrarle tutte. È altrettanto vero e forse un po’ di più che quello della stesura dei calendari è uno dei momenti più attesi ed emozionanti della stagione. Dopo la pubblicazione tutti, i tifosi ma anche giocatori e allenatori pur se non lo ammetteranno mai, immaginano, calcolano, valutano, sognano. Perché al di là delle dichiarazioni di sorta, il calendario è un momento cruciale del campionato. Le valutazioni sono fatte sulla carta ma spesso si tramutano in realtà. Incontrare una big prima del suo impegno decisivo in Champions è meglio che incontrarla in un altro momento. Così come affrontare avversari paghi al termine della stagione potrebbe essere un vantaggio. In tal senso il calendario della Salernitana che si appresta a vivere il quarto campionato di Serie A della sua storia, il secondo consecutivo (record), non è certo da buttare. Innanzitutto, non ci sono, come successo invece, l’anno scorso cicli tremendi contro le big. Un calendario equilibrato, quindi, che vedrà la Salernitana esordire allo stadio Arechi contro la Roma. Proprio ad una gara in casa, contro la Lazio nel 1947, risale l’unico esordio felice dei granata in A. Nel 98’ e l’anno scorso sono arrivate due sconfitte esterne, una contro la Roma, l’altra contro il Bologna. La prima trasferta sarà sul campo dell’Udinese mentre dopo la Samp all’Arechi, agosto si chiuderà a Bologna. Alla quinta c’è l’Empoli mentre la giornata successiva i granata faranno visita alla Juve per poi ospitare il Lecce. Dopo la trasferta sul campo del Sassuolo ecco il turno interno col Verona, mentre alla decima ci sarà Inter-Salernitana. Poi Spezia in casa, Lazio fuori, Cremonese all’Arechi e due trasferte consecutive, Firenze e Monza che chiuderanno la prima parte di stagione. Dopo la sosta per i mondiali i granata ripartiranno il 4 gennaio contro il Milan in casa, poi il Torino sempre in casa prima di chiudere l’andata con la sfida di Bergamo e il derby con il Napoli il 22 gennaio. Dopo sette giorni, la prima di ritorno a Lecce, cui seguiranno la sfida interna con la Juve, la trasferta di Verona prima del doppio turno interno contro Lazio e Monza. Poi subito due trasferte sui campi di Sampdoria e Milan mentre all’ottava all’Arechi arriverà il Bologna. Il match sul campo dello Spezia aprirà un aprile intenso con i granata che ospiteranno l’Inter faranno visita al Torino, prima di ricevere il Sassuolo e di far visita al Napoli, il 30 aprile. Poi le due toscane, Fiorentina in casa ed Empoli fuori, prima di ospitare l’Atalanta e rendere visita alla Roma. L’ultima in casa sarà, anche l’anno prossimo, contro l’Udinese mentre all’ultima giornata la Salernitana farà ritorno allo Zini di Cremona. Il commento di Nicola – “Ci aspetta un campionato in cui nessuna partita sarà facile, l’importante è lavorare con passione fin dal primo giorno. Sicuramente sarà molto gratificante incontrare una grande squadra come la Roma già alla prima di campionato. Ci aspetta un inizio stimolante, subito con una grande sfida davanti al nostro pubblico. L’importante sarà iniziare fin da subito a lavorare con il giusto approccio e la giusta mentalità”. Il primo turno di Serie A si disputerà il weekend di Ferragosto, tra il 13 e il 14 agosto 2022, mentre l’ultimo turno il weekend tra il 3 e il 4 giugno 2023. Per questo campionato, sono stati definiti quattro turni infrasettimanali: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio 2023 e 3 maggio 2023. Saranno invece due le pause per le Nazionali (oltre a quella invernale), impegnate, oltre che nelle amichevoli, in Nations League: dal 19 al 27 settembre e poi dal 20 al 28 marzo. La vera novità sarà la lunga sosta dal 14 novembre al 4 gennaio per il Mondiale. Per quanto riguarda la prima giornata saranno quattro gli anticipi, due alle 18:30, due alle 20:45, mentre due i posticipi a lunedì 15 agosto, alle 18:30 e alle 20:45. Il resto del programma si giocherà domenica 14 agosto alle 20:45. In occasione della seconda giornata ci saranno anche due anticipi alle 18:30 di domenica.

