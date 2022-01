Dehors, proroga per l’occupazione del suolo pubblico: nuova scadenza il 31 marzo 2022

di Erika Noschese

Prorogata al 31 marzo 2022 l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per l’installazione dei dehors. È quanto ha disposto il settore Attività Produttive del Comun di Salerno per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata dalla circolazione del virus Covid – 19 e che ha comportato il blocco di tutte le attività economiche per oltre due mesi, con ingenti danni economici a tutto il tessuto commerciale/produttivo del territorio nazionale. Con delibera di giunta del 12 maggio 2020 l’Amministrazione ha inteso fornire un’adeguata risposta alle richieste di sostegno e alle emergenze rappresentate dai diversi operatori del Settore produttivo e, nel rispetto delle regole poste a garanzia della salute dei cittadini dal governo centrale e regionale ha stabilito, tra le altre cose, per il periodo dell’emergenza sanitaria sino al 31 luglio e comunque per un periodo ulteriore non inferiore a tre mesi: per i pubblici esercizi, per ovviare alla perdita di coperti dovuti all’obbligo del mantenimento delle distanze di sicurezza, prevedere la possibilità di autorizzare anche oltre le dimensioni massime occupabili del vigente regolamento in tema di occupazione suolo pubblico, senza ulteriori oneri, un ampliamento, senza ulteriori oneri, delle aree pubbliche da occupare, con sedie, tavolini e ombrelloni, compatibile con le norme del codice della strada; sono state rilasciate numerose autorizzazioni di occupazione suolo pubblico, ai sensi del Decreto Rilancio, con scadenza, rispettivamente, 31/10/20, 31/01/2021 e 30/04/2021. L’autorizzazione per l’installazione dei dehors, frutto dell’allora assessore al Commercio Dario Loffredo è stata dunque prorogata a marzo, quando verosimilmente scade lo stato di emergenza.

