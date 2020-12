Decesso di Carmine Russo, a giudizio due camici bianchi

di Pina Ferro

Per la morte di Carmine Russo, 33 anni, di Pagani sono stati rinviati a giudizio i medici Aniello Siracuso e Domenico Guarnaccia, entrambi, all’epoca dei fatti, hannoa vuto in cura l’uomo. A disporre il giudizio è stata la Corte di Appello di Salerno che ha annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa lo scorso anno dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore. A ricorrere alla Corte di Appello è stata la Procura nocerina su sollecitazione delle parti civili rappresentate dall’avvocato Angela Cisale. La morte del 33enne avvenne il 2 maggio del 2017. Russo morì per un’infezione: secondo le accuse, i due imputati avrebbero sottovalutato lo stato influenzale da cui era affetto. Si tratta di un medico di guardia di Pagani e di uno in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Per entrambi, il gip aveva già disposto in fase preliminare un ulteriore supplemento di indagine.

