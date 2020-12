Debiti fuori bilancio e procedure di somma urgenza Un Consiglio infuocato

Consiglio comunale in videoconferenza ma non senza polemiche a Cava de’ Tirreni lunedì sera. Si parte dall’approvazione del ristoro per le attività commerciali, giunta con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza, nell’ambito della salvaguardia di bilancio, la variazione per rendere disponibile le risorse necessarie da utilizzare a parziale copertura della Tari 2020 per le “utenze non domestiche”, come ristoro per le attività produttive che hanno subito forti contrazioni delle vendite nei forzati periodi di lockdown.

