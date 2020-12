De Simone candidato sindaco, si tratta

di Erika Noschese

Andrea De Simone a capo della coalizione civica di centro destra senza simboli di partito. È questa la novità di queste elezioni amministrative che dovrebbero tenersi nella primavera 2021. La coalizione di centro destra, con protagonista Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega sembra essere ancora in alto mare nella scelta del nome del candidato sindaco. Al momento, le ipotesi si riducono a due: scegliere un candidato, interno alla coalizione ma a patto che gli “esclusi” non si candidino con liste civiche oppure rinunciare ai simboli di partito e scendere in campo con una grande coalizione civica di stampo centro destra. Coalizione civica che potrebbe essere guidata proprio da Andrea De Simone

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

