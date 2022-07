De Sanctis vara la strana coppia d’attacco Botheim-Valencia

di Marco De Martino

SALERNO – Dopo la cessione di Ederson all’Atalanta ed il conseguente arrivo di Matteo Lovato in granata e di 15 milioni di euro nelle casse sociali del club di Iervolino, il mercato della Salernitana può finalmente decollare. Sono praticamente ai dettagli le trattative per ingaggiare due giovani attaccanti, entrambi classe 2000, di livello internazionale. Che Erik Botheim (nella foto a sinistra) fosse vicino alla Salernitana si sapeva già da qualche giorno ma è di ieri la notizia della trattativa lampo per portare all’ombra dell’Arechi Diego “el Pollo” Valencia (foto a destra), attaccante cileno dell’Universidad Catolica. Un colpo a sorpresa con De Sanctis che, per una somma non esorbitante che verrà corrisposta alla gloriosa società sudamericana, sta per portare a Salerno uno dei prospetti più interessanti. Valencia infatti è seguito con insistenza dal Psv Eindhoven, dall’Udinese e dalla Sampdoria ma la Salernitana l’avrebbe spuntata con un autentico blitz e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. Nonostante sia alto 185 centimenti, Valencia può coesistere con Botheim visto che è più una seconda punta che ama giocare in posizione decentrata per poi convergere e far valere in area di rigore le sue abilità tecniche e la bravura nel colpo di testa. BOTHEIM E LOVATO IN RITIRO Potrebbero arrivare a Jenbach per aggregarsi al gruppo agli ordini di Nicola sia Lovato, ormai un calciatore della Salernitana a tutti gli effetti, che Botheim. Quest’ultimo dovrebbe usufruire di una deroga da parte della Federazione in attesa che il suo svincolo d’ufficio dai russi del Krasnodar sia portato a termine. CREMONESE SU OKOLI Come accennato ieri, la trattativa Okoli è indipendente da quella relativa ad Ederson e ieri è arrivata l’ennesima conferma. La Cremonese è tornata alla carica con l’Atalanta per avere il suo ex difensore, complicando i piani della Salernitana che ha messo le mani anche su Pirola dell’Inter. Intanto per Cambiaso è aumentata la concorrenza, cosi De Sanctis sta intensificando i contatti con il Lilla per Bradaric e con il Corinthians per Piton.

