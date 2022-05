De Mita: Mastella, e’ stato un rinnovatore della politica

“Ciriaco De Mita e’ stato un rinnovatore della politica. Ha dato spazio ai giovani – io sono diventato parlamentare a 28 anni e mezzo – ha attuato gesti di straordinaria novita’ come la nomina di Mattarella a commissario della Dc in Sicilia in anni veramente difficili”. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, interpellato dall’Ansa, ricorda l’ex premier scomparso oggi. Mastella, reduce dai postumi di un intervento chirurgico, sara’ comunque presente domani ai funerali che si svolgeranno a Nusco alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E ne sottolinea come fosse centrale nella sua idea politica “l’attenzione alle riforme istituzionali, un’idea purtroppo in parte vanificata da alcune riforme come quella della riduzione del numero dei parlamentari che hanno tagliato il legame del territorio con le istituzioni. Lui ed io siamo stati ingiustamente accusati di attenzione eccessiva ai localismi ma l’intuizione era proprio quella di portare il territorio, le zone interne, al centro dell’attenzione del governo”. Mastella aggiunge che “De Mita riteneva, sulla scia del pensiero sturziano, che la politica avesse il dovere di rispondere ai bisogni delle comunita’, soprattutto dove questo bisogno e’ piu’ scoperto”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia