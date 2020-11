De Mita: “Fondi per il terremoto anche a chi lo vide solo in tv”

“Credo di essere il solo a non aver ricevuto i finanziamenti per riparare l’abitazione. Una piccola rivincita per uno che e’ stato accusato di essersi arricchito col terremoto”. Ciriaco De Mita, 92 anni, sindaco di Nusco al secondo mandato dopo essere stato dal 1982 al 1989 segretario della DC e per quindici mesi dal 1988 al 1989 presidente del Consiglio, scherza ma non troppo ricordando a 40 anni di distanza le roventi polemiche che hanno accompagnato la ricostruzione post terremoto in Irpinia, con una spesa complessva di 29 miliardi di euro andati anche a comuni che, come dice De Mita, “il terremoto lo avevano visto solo in tv”.

