De Luca, tentativo Salvini si è rivelato sbagliato

“Il tentativo che ha fatto Salvini di politicizzare la vicenda emiliana si e’ rivelato del tutto sbagliato” in quanto “invece di parlare dei problemi dell’Emilia si e’ parlato del Governo nazionale che non c’entra niente. E’ evidente che i cittadini emiliani hanno premiato chi ha lavorato sulla sanita’”. Lo ha detto a Cava de’ Tirreni (Salerno) il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca parlando dell’esito delle elezioni regionali in Emilia Romagna.

