De Luca: “Sulla scuola nulla è stato deciso”

di Monica De Santis

La scuola continua a rimanere uno degli argomenti principali di queste settimane. Anche ieri nel corso della diretta Facebook il Governatore De Luca ha parlato della possibilità di riapertura o meno delle scuole in Campania. “Abbiamo approvato un’ordinanza che prevede la possibilità di riapertura degli asili e delle prime elementari il 24 novembre, ma abbiamo subordinato questa eventuale apertura a un accertamento epidemiologico. In questo momento abbiamo un’ondata di richieste per non aprire, i genitori sono sinceramente preoccupati. La riapertura per il 24 era una previsione ma non apriremo nulla se non avremo sicurezza dal punto di vista epidemiologico.

