De Luca, su opere pubbliche aumento costi del 30%

“Lavoriamo sugli investimenti per le opere pubbliche, affrontando l’emergenza per l’aumento di almeno il 30% dei costi di produzione e materie prime. Il piano sui nostri cantieri hanno tutti quadri economici divenuti insufficienti, dobbiamo mettre piu’ risorse per le gare a cui le imprese partecipino”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca sull’appuntamento Facebook del venerdi’ sottolienando che “abbiamo bandito le gare ma le imprese non hanno partecipato perche’ le somme offerte non avevano guadagni accetabili. E quindi servono maggiori investimenti per trovare le imprese”. De Luca ha ricordato tra le trasformazioni previste “l’intervento a Napoli in Piazza Garibaldi, con l’interramento della stazione della Circumvesuviana, la realizzazione del centro intermodale che concentri traffico ferroviario di Fs, circum e mezzi su gomma e realizzare anche un parco urbano, oltre che la nuova sede della Regione. Attendiamo che finisca la conferenza dei servizi e che il Comune di Napoli faccia gli indici urbanistici per l’area per poi procedere. Li’ si prevede un investimento di quasi un miliardo di euro complessivamente e di questi tempi e’ miracolo. Ci sono poi anche i 350 milioni per l’Ospedale nuovo a Salerno, il prolungamento della metro da Salerno fino a Eboli. Tutti progetti su cui aspettiamo anche i fondi dell’Fsc bloccati”.

