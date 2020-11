De Luca se ne va da Fazio: “La Campania ha sempre lavorato”

“La Regione Campania ha lavorato sempre, c’è qualcun altro che non ha fatto niente. Non intendo fare nomi perché non voglio fare pubblicità gratuita. Ci sono delle nullità che pensano di farsi pubblicità litigando con me. Io tempo da perdere non ne ho e chi è una nullità, una nullità rimane”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, ospite ieri sera al programma condotto fa Fabio Fazio a “Che tempo che fa”.

