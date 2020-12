De Luca sceglie la linea dura e attacca il governo: “Vieterò gli spostamenti”

di Erika Noschese

Un’eterna lotta quella tra il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e il governo nazionale. A scatenare l’ennesima polemica le misure restrittive introdotte dal premier Giuseppe Conte in occasione delle festività natalizie. Misure che, per il presidente De Luca, non sembrano essere sufficienti e, ancora una volta, alza la posta in gioco, annunciando misure ulteriormente restrittive. “Sulle deroghe previste c’è veramente da indignarsi. Chi è che controlla se arrivano due familiari non residenti? C’è un dibattito sull’umanità e sulla generosità per cui a Natale e capodanno dobbiamo ospitare i vecchi abbandonati – ha dichiarato De Luca nel consueto appuntamento del venerdì in diretta facebook.

