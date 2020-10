De Luca riapre in Campania asili e nidi

Per venire incontro alle richieste dei sindaci arrivate attraverso l’Anci regionale, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a integrazione dell’Ordinanza 79/2020, che ha temporaneamente escluso lezioni in presenza, “nelle more di specifici congedi parentali per i genitori”, da domani consente “anche in presenza, l’attivita’ delle scuole dell’infanzia: nidi, asili, con bambini di eta’ compresa nella fascia della fascia 0-6 anni”.

