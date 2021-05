De Luca, reddito cittadinanza? Non si trovano piu’ stagionali

Per il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, “non si trovano piu’ camerieri e lavoratori per le attivita’ stagionali, mi hanno detto che per questo alcune attivita’ non riapriranno. Bene, questo e’ uno dei risultati paradossali dell’introduzione del reddito di cittadinanza”. “Se mi dai 700 euro al mese e vado a fare qualche doppio lavoro non ho interesse ad alzami alle sei e ad andare a lavorare in una industria di trasformazione agricola”, ha detto nel corso della diretta Fb.

