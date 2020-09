De Luca, ospedale di Salerno e’ miracolo

Salerno, 11 SET – “Un miracolo per la sanita’ campana e salernitana. Questo ospedale non si sarebbe fatto mai piu’ senza la decisione dell’attuale governo regionale che ha stanziato 400 milioni di euro”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina dal Grand Hotel Salerno, ha commentato il progetto del nuovo ospedale che sorgera’ a Salerno. “Sara’ – ha aggiunto – l’ospedale piu’ avanzato dal punto di vista delle tecnologie utilizzate. Si tratta di uno degli interventi piu’ importanti finanziati dalla Regione Campania su tutto il territorio regionale. Contiamo di far nascere nell’arco di non piu’ di tre anni il nuovo policlinico di Salerno. Ci stiamo dando tempi giapponesi, coreani, anzi possiamo dire anche tempi della Campania di oggi visto che, ad esempio, in occasione delle Universiadi abbiamo fatto 70 impianti in dieci mesi e rifatto tutto lo Stadio San Paolo in quattro mesi. Veramente tempi straordinari per un Paese come l’Italia”. Sul nuovo ospedale, poi, ha ribadito che: “siamo di fronte ad uno degli interventi piu’ importanti come opera pubblica nella regione ma anche dal punto di vista funzionale e del rinnovamento radicale della struttura ospedaliera campana. Abbiamo potuto farlo perche’ abbiamo superato dopo 10 anni il commissariamento della sanita’ campana ed essendo usciti dal commissariamento abbiamo potuto, dopo 20 anni, ottenere risorse previste per l’edilizia ospedaliera dai fondi nazionali quindi davvero un piccolo miracolo di cui personalmente sono orgoglioso”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia