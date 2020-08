De Luca: “Le forze dell’ordine multino chi non porta la mascherina”

“Oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) abbiamo un dato che è rilevante: sono 180 i contagi, concentrati in larga misura nelle tre Asl di Napoli e 27 nella Asl di Salerno perché è stato individuato un focolaio in un’azienda agricola con lavoratori extracomunitari, mancati controlli e quant’altro”. Ha esordito così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ieri pomeriggio, nel corso di una diretta Facebook. “Questi 180 contagi – ha spiegato De Luca – sono risultato anche della catena di contagi che abbiamo ricostruito rispetto ai positivi dei giorni scorsi. Quando diciamo che abbiamo avuto 130 positivi, dobbiamo sapere che poi le Asl attivano i controlli sui contatti stretti, che ti porta ad individuare altri positivi. Ma se non facciamo oggi questo lavoro noi ci prendiamo in giro, perché questo vuol dire che tra un mese o due mesi avremo davvero dati drammatici”. Il governatore è stato chiaro, è questo im momento di effettuare tutti i controlli su tutte le persone che sono entrate in contatto o pensano di essere entrate in contatto con casi di positività al Covid -19. Ma soprattutto un invito a non abbassare la guardia in merito ai controlli da fare a Capodichino e nelle varie stazioni ferroviarie. “Stiamo attuando un piano per la sicurezza e la prevenzione e abbiamo anticipato il governo nelle decisioni, come l’ordinanza del 12 agosto sui controlli dall’estero per cercare di individuare subito i contagi. Il governo ha deciso di farlo solo su Croazia, Malta, Grecia e Spagna. Noi anche da Ucraina, Egitto, Usa, Messico, Brasile, Gran Bretagna. Facciamo di più per individuare i contagi. Va fatto fronte all’ondata di rientri dall’estero e dalla Sardegna, che si esaurirà in 15 giorni. Ogni contagio individuato ci fa risparmiare. Dobbiamo cercarli noi i positivi, perché la gran parte dei positivi è asintomatica. Indossiamo le mascherine sempre”. Infine l’appello alle forze dell’ordine a multare chi non indossa la mascherina dopo le 18.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia