De Luca jr: “Quirinale, serve ampia maggioranza”

“È fondamentale eleggere nelle prossime settimane con una maggioranza quanto più ampia possibile un Presidente della Repubblica di alta caratura istituzionale, di unità e coesione, di garanzia costituzionale, con un profilo chiaramente europeista, ed è altresì necessario continuare a fornire stabilità al Paese, dando piena continuità al lavoro messo in campo dell’attuale Governo e assicurando il prosieguo della legislatura fino alla sua scadenza naturale”. Parla così il vice presidente del Pd alla Camera dei Deputati, Piero De Luca, in merito alle elezioni per eleggere il nuovo Capo dello Stato. “L’Italia non può permettersi, in questa fase storica, instabilità o salti nel buio, perché si rischia di compromettere in modo irreparabile le opportunità derivanti dalle risorse del Next Generation EU destinate al nostro Paese”, ha aggiunto il parlamentare salernitano. Piero De Luca è tra i parlamentari che per la prima volta saranno chiamati al Quirinale per una scelta importante: eleggere il presidente della Repubblica. er.no

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia