De Luca indagato, Iannone: Suo modello fallito

”A prescindere dalla nuova indagine che coinvolge il governatore uscente della Campania è evidente che De Luca ha un’idea della trasparenza tutta personale e completamente piegata alle proprie esigenze politiche. I fatti opachi che investono la sua gestione e gli uomini della sua squadra sono troppi. La Campania in mani sicure vuol dire nelle sue mani che in maniera libera possono travalicare la Morale e solo lambire la Legge? Per Fratelli d’Italia ll deluchismo è un modello da cestinare perché ha fallito sia sotto il profilo dell’efficienza sia sotto il profilo della trasparenza. Non servono altre prove”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio IANNONE, Commissario Regionale di FdI in Campania.

