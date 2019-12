De Luca incontra rettore Salerno, avvieremo collaborazione

“Sono felice d’incontrare il nuovo rettore, ci eravamo visti rapidamente durante il periodo delle Universiadi. Credo che avvieremo un rapporto di forte collaborazione tra l’istituzione regionale e l’Universita’ di Salerno per rilanciare la nostra attivita’, per creare opportunita’ di sviluppo, per la ricerca, per le prospettive di lavoro per i giovani”. Cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo De Luca parlando del nuovo rettore dell’Ateneo salernitano, Vincenzo Loia che dal primo novembre scorso ha preso il posto di Aurelio Tommasetti, gia’ candidato alle Europee di maggio con la Lega e attuale responsabile del programma elettorale per le Regionali in Campania del partito di Salvini. De Luca e’ arrivato questa mattina e’ arrivato con circa mezz’ora d’anticipo al campus di Fisciano. Il governatore, prima di prender parte alla presentazione del progetto di digitalizzazione delle opere di Raffaele Viviani, ha avuto un incontro con il rettore Loia. Poi dal palco, durante il suo intervento, ha annunciato che “avvieremo un rapporto di forte collaborazione”.

