De Luca: «Il parcheggio multipiano si farà»

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ieri mattina ha fatto tappa al porto commerciale di Salerno. Un incontro informale per fare il punto della situazione sulle problematiche anche oggi presenti al porto. Ad accogliere il governatore il presidente della “Culp Flavio Gioia” Vincenzo D’Agostino che ha voluto ringraziare De Luca per il lavoro svolto durante l’emergenza Coronavirus. “Grazie ai rapporti sempre più consolidati, in qualità di presidente della Compagnia Portuale di Salerno e a nome di tutti i Soci della “Culp Flavio Gioia”, sento il dovere di ringraziare pubblicamente il Governatore della Campania Vincenzo De Luca per l’ottimo lavoro svolto sia durante l’emergenza Covid che per il contributo e la disponibilità data alla Compagnia Portuale di Salerno. Un gesto di grande altruismo, un messaggio chiaro per il Porto di Salerno – ha dichiarato Vincenzo D’Agostino – Al presidente Vincenzo De Luca, rivolgo un grande in bocca al lupo per la prossime Elezioni Regionali ricordando che per compiere grandi azioni non servono iniziative clamorose, ma occorre tenacia, competenza e un grande cuore”. D’Agostino ha poi colto l’occasione per ringraziare anche il parlamentare dem Piero De Luca: “Ha portato in parlamento le proposte avanzate della compagnia portuale ed abbiamo ottenuto un risultato importante”. Tra queste la modifica all’articolo 199 della legge 34, ha inoltre ricordato il presidente della Culp Flavio Gioia che ha ribadito l’importanza di realizzare il parcheggio multipiano all’interno del porto. Un’opera strategica più volte richiesta anche dalle organizzazioni sindacali e il governatore avrebbe rassicurato tutti i portuali in quanto il lavoro starebbe procedendo, provando ad accelerare i tempi perchè fondamentale sia per la Culp Flavio Gioia sia per il gruppo Grimaldi.

