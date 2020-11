De Luca: “Governo di incompetenti De Maio? Si aggiunto agli sciacalli”

“La Campania rimane ad oggi la regione con il tasso più basso di mortalità covid”. Inizia così la diretta facebook il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ieri ha attaccato tutto e tutti. “Noi eravamo per chiudere tutto ad ottobre. Invece c’è stata una situazione caotica derivante da una scelta fatta dal governo, che noi non abbiamo condiviso. Abbiamo proposto la linea del rigore, da soli. Ora sembrano tutti rigoristi, è una vergogna assoluta, tipica dell’Italia di oggi”. De Luca, ha poi definito la divisione in zone dell’Italia “una scelta scriteriata” che ha portato a una “moltiplicazione di conflitti fra territori e categorie economiche.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia